Draghi e il Quirinale | i leader politici spiazzati chiedono continuità governo

"Una conferenza stampa di fine mandato". Giorgia Meloni fotografa così la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Ed è l'unica leader di partito a parlare fino alle sei del pomeriggio. Gli altri, i vertici dei partiti di maggioranza restano spiazzati dalle parole del capo del governo che, di fronte alle prevedibili e ripetute domande dei giornalisti sul suo futuro nell'imminenza dell'elezione del capo dello Stato, ha spiegato che il lavoro per cui Sergio Mattarella lo ha chiamato è impostato, concluso, e può portarlo avanti chiunque. Al di là dell'espressione che Draghi usa di "nonno delle istituzioni", più calzante per un inquilino del Quirinale che di Palazzo Chigi, le parole con cui il premier chiama in causa i partiti della maggioranza sono ...

borghi_claudio : Ho avvisato @Agenzia_Ansa che esistono le domande retoriche. Se dico 'mi devo buttare dalla finestra?' non voglio b… - MassimGiannini : Ora è ufficiale: #Draghi è il candidato per il #Quirinale. E il governo vada avanti, con questa maggioranza. - sebmes : La scelta non è se mandare #Draghi al Quirinale o se tenerlo a Palazzo Chigi. La scelta è se tenerci uno statista… - modamanager : RT @maxdantoni: Anche alcuni commentatori stranieri rilanciano l'idea di Draghi che «governa» dal Quirinale (attraverso un tecnocrate di su… - xenossy : #Tommixtheory Chi di vitalizio colpisce di vitalizio perisce. #Draghi sfiducia i #partiti che gli avevano dato fi… -