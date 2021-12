Draghi, conferenza stampa oggi: le reazioni alle parole del premier (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le reazioni dei partiti di maggioranza alle parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi nella conferenza stampa di fine anno, segnano apprezzamento per le dichiarazioni del premier e per il lavoro dell’esecutivo. Iniziano però anche a rimbalzare le prime preoccupazioni: il timore è che l’assenza di Draghi terremoterebbe il governo. O che, nella migliore delle ipotesi, tramuterebbe l’azione dell’esecutivo in un ‘tiriamo a campare’. Fonti del Nazareno apprezzano le parole di Draghi. Il Pd, spiegano, condivide il giudizio sull’azione di governo e sulla prosecuzione fino alla scadenza naturale della legislatura con continuità dell’azione di governo. Sulla situazione sanitaria, il Partito ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ledei partiti di maggioranzadel presidente del Consiglio, Marionelladi fine anno, segnano apprezzamento per le dichiarazioni dele per il lavoro dell’esecutivo. Iniziano però anche a rimbalzare le prime preoccupazioni: il timore è che l’assenza diterremoterebbe il governo. O che, nella migliore delle ipotesi, tramuterebbe l’azione dell’esecutivo in un ‘tiriamo a campare’. Fonti del Nazareno apprezzano ledi. Il Pd, spiegano, condivide il giudizio sull’azione di governo e sulla prosecuzione fino alla scadenza naturale della legislatura con continuità dell’azione di governo. Sulla situazione sanitaria, il Partito ...

Advertising

marattin : Alla conferenza stampa di fine anno un giornalista de Il Fatto Quotidiano ha ripetuto le bufale su cui, relativamen… - borghi_claudio : Sto facendo le audizioni secretate per la commissione David Rossi ma mi dicono che Draghi in conferenza stampa s'of… - pietroraffa : Il siparietto più bello della conferenza di #Draghi di oggi è quando un giornalista chiede se può fare una domanda… - RoccoP81714104 : RT @borghi_claudio: Sto facendo le audizioni secretate per la commissione David Rossi ma mi dicono che Draghi in conferenza stampa s'offre.… - ZTL29492447 : RT @daniele_erler: Entra Draghi in conferenza stampa e i giornalisti applaudono Credo succeda solo in Italia -