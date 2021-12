Draghi, abbiamo raggiunto tutti i 51 obiettivi del Pnrr (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "abbiamo raggiunto tutti e 51 gli obiettivi" del Pnrr "e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell'accordo operativo che apre il periodo di uno due mesi di interlocuzione prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) "e 51 gli" del"e in questo momento è in discussione alla Commissione la firma dell'accordo operativo che apre il periodo di uno due mesi di interlocuzione prima ...

Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - Agenzia_Ansa : Covid, Draghi: 'Anni molto difficili, ma l'Italia ha saputo reagire'. Il presidente del Consiglio: 'Abbiamo dimostr… - TgLa7 : #Draghi: abbiamo reso l'Italia uno dei paesi più vaccinati del mondo - LLatlife : RT @sole24ore: 'Abbiamo conseguito tre grandi risultati: siamo uno dei Paesi più vaccinati, abbiamo consegnato in tempo il Pnrr e abbiamo r… - SimoneEconomics : Solo domande sul #Quirinale, abbiamo una classe giornalistica di comari, per non dire somari. #Draghi -