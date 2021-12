Dove soffia il vento della sostenibilità. Transizione ecologica e tutela del paesaggio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La capacità di produzione di energia eolica dovrebbe aumentare in Italia del 46,2% entro il 2025 e del 77% entro il 2030. Un obiettivo già di per sé rilevante e reso ancora più ambizioso alla luce dell’ulteriore incremento dell’obbligo di riduzione delle emissioni dal -40% al -55 rispetto ai livelli del 1990 come previsto dal nuovo Green Deal europeo. La produzione di energia elettrica dal vento nel nostro Paese è aumentata notevolmente nell’ultimo ventennio, in particolare dal 2007 in poi, grazie all’introduzione nel corso degli anni di incentivi economici e misure di semplificazione per la realizzazione di nuovi impianti. L’ultima fotografia sulla capacità di produzione di energia eolica in Italia rileva la disponibilità di 10,9 GW di potenza al 2020, in aumento del 304% se guardiamo al 2007 ma soltanto del 2,1% rispetto all’anno precedente. Nonostante in poco più di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La capacità di produzione di energia eolica dovrebbe aumentare in Italia del 46,2% entro il 2025 e del 77% entro il 2030. Un obiettivo già di per sé rilevante e reso ancora più ambizioso alla luce dell’ulteriore incremento dell’obbligo di riduzione delle emissioni dal -40% al -55 rispetto ai livelli del 1990 come previsto dal nuovo Green Deal europeo. La produzione di energia elettrica dalnel nostro Paese è aumentata notevolmente nell’ultimo ventennio, in particolare dal 2007 in poi, grazie all’introduzione nel corso degli anni di incentivi economici e misure di semplificazione per la realizzazione di nuovi impianti. L’ultima fotografia sulla capacità di produzione di energia eolica in Italia rileva la disponibilità di 10,9 GW di potenza al 2020, in aumento del 304% se guardiamo al 2007 ma soltanto del 2,1% rispetto all’anno precedente. Nonostante in poco più di ...

Eolico, I-Com: "Necessario snellire burocrazia e semplificare procedure askanews Lo sviluppo dell’energia del vento, come accelerare la transizione ecologica L'energia del vento è tra i principali motori della transizione ecologica, ma è necessario adottare provvedimenti per favorirne lo sviluppo.

I-Com: Snellire la burocrazia e semplificare le procedure per rilanciare eolico Puglia regione leader in Italia con 1.176 impianti e 2.643 megawatt installati, oltre il 24% della capacità di produzione eolica italiana, ...

