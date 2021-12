Dove correrà Valentino Rossi nel 2022? Tutte le ipotesi sul tavolo: gli scenari (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La domanda che tutti i tifosi di Valentino Rossi si pongono in questo periodo è sempre quella: Dove correrà il ‘Dottore’ il pRossimo anno? La risposta resta da definire anche se nell’ultimo periodo abbiamo avuto degli importanti indizi in merito all’imminente impegno nel ricchissimo mondo delle ruote coperte. Iniziamo dalle certezze, passiamo poi ai tantissimi scenari presenti sul tavolo. Rossi sarà in scena tra meno di un mese ad Abu Dhabi in occasione della 12 Ore del Golfo, gara che si svolgerà il pRossimo 8 gennaio che non è nuova nel calendario del nostro connazionale. La stella del Motomondiale ha già vinto la classe PRO-Am nel 2019 ed ora è pronto a confermarsi con il fratello Luca Marini e l’amico Alessio Salucci. Una Ferrari ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La domanda che tutti i tifosi disi pongono in questo periodo è sempre quella:il ‘Dottore’ il pmo anno? La risposta resta da definire anche se nell’ultimo periodo abbiamo avuto degli importanti indizi in merito all’imminente impegno nel ricchissimo mondo delle ruote coperte. Iniziamo dalle certezze, passiamo poi ai tantissimipresenti sulsarà in scena tra meno di un mese ad Abu Dhabi in occasione della 12 Ore del Golfo, gara che si svolgerà il pmo 8 gennaio che non è nuova nel calendario del nostro connazionale. La stella del Motomondiale ha già vinto la classe PRO-Am nel 2019 ed ora è pronto a confermarsi con il fratello Luca Marini e l’amico Alessio Salucci. Una Ferrari ...

Advertising

corkskangaroo : RT @DLenz96: Petrux al MotoAmerica! Secondo rumors importanti #DaniloPetrucci avrebbe firmato per il Team Warhorse HSBK dove correrà con l… - ucimino : RT @DLenz96: Petrux al MotoAmerica! Secondo rumors importanti #DaniloPetrucci avrebbe firmato per il Team Warhorse HSBK dove correrà con l… - davidelgaudio : RT @DLenz96: Petrux al MotoAmerica! Secondo rumors importanti #DaniloPetrucci avrebbe firmato per il Team Warhorse HSBK dove correrà con l… - ElicaEliseeva : RT @DLenz96: Petrux al MotoAmerica! Secondo rumors importanti #DaniloPetrucci avrebbe firmato per il Team Warhorse HSBK dove correrà con l… - GiovanniMeneguz : RT @DLenz96: Petrux al MotoAmerica! Secondo rumors importanti #DaniloPetrucci avrebbe firmato per il Team Warhorse HSBK dove correrà con l… -