“Donami l’umiltà” | la preghiera che raccomanda di fare Papa Francesco davanti al presepe

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Città del Vaticano – “”. E’ questa lachedia tutti i credentialin questo tempo di Natale. Unabreve e semplice che il Pontefice suggerisce durante l’Udienza Generale del mercoledì, svoltasi nell’Aula Paolo VI, in Vaticano, gremita di fedeli. Dal palco il Santo Padre incentra la sua catechesi sul Natale. Di seguito il testo completo della riflessione: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi, a pochi giorni dal Natale, vorrei rievocare con voi l’evento da cui non può prescindere la storia: la nascita di Gesù. Per osservare il decreto dell’imperatore Cesare Augusto, che ordinava di farsi registrare all’anagrafe del proprio paese ...