Doctor Strange nel Multiverso della Follia | analisi del teaser | minacce da altri mondi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il nostro commento aldinel, atteso sequel Marvel diretto da Sam Raimi. Dopo essere apparso alla fine dei titoli di coda di Spider-Man: No Way Home, dove il mago interpretato da Benedict Cumberbatch ha un ruolo importante, ecco in tutta la sua gloria ildinel, sequel che uscirà nelle sale la prossima primavera, con la regia di Sam Raimi (già in casa Marvel, ma primanascita del franchise cinematografico attuale, con la sua trilogia di Spider-Man). Sequel che, già dal titolo, promette pericoli decisamente fuori dal comune, e in parte legati a quanto sta accadendo anche ...

Marvel e Disney hanno diffuso anche il trailer italiano dell'attesissimonel Multiverso della Follia , il progetto in arrivo il 4 maggio nelle sale italiane che continuerà la storia legata agli eventi di Spider - Man: No Way Home. Il video ricorda che è ...... No Way Home , dove il mago interpretato da Benedict Cumberbatch ha un ruolo importante, ecco in tutta la sua gloria il teaser dinel Multiverso della Follia , sequel che uscirà nelle ...Doctor Strange 2: nel Multiverso della Follia news anticipazioni gossip curiosità rumors segreti box office spettatori incassi interviste speciali backstage clip recensioni cinema americano italiano i ...Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente ...