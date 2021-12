Docenti vincolati, fumata nera dalla legge di bilancio. Ma con il rinnovo del contratto di mobilità potrebbero arrivare soluzioni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In verità non c'erano molte speranze negli ultimi giorni. E alla fine tutto è stato confermato: dalla manovra 2022 non arriverà alcuna misura in favore dei Docenti sottoposti al vincolo di mobilità. Neanche l'assegnazione provvisoria. Se da un lato si spera nel prossimo anno per quanto riguarda l'attività legislativa, dall'altro lato non bisogna scordare che la trattativa per il rinnovo del CCNI di mobilità è appena iniziata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In verità non c'erano molte speranze negli ultimi giorni. E alla fine tutto è stato confermato:manovra 2022 non arriverà alcuna misura in favore deisottoposti al vincolo di. Neanche l'assegnazione provvisoria. Se da un lato si spera nel prossimo anno per quanto riguarda l'attività legislativa, dall'altro lato non bisogna scordare che la trattativa per ildel CCNI diè appena iniziata. L'articolo .

