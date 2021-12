Dma | Dsa e il futuro tech europeo Live talk con Bassan e Generali

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Parlamentoha dato il suo ok definitivo al testo del Digital Markets Act (Dma), mentre il regolamento “gemello”, il Digital Services Act (Dsa) è rimasto indietro. A gennaio inizia il semestre francese di presidenza del Consiglio: Macron vuole portare a casa l’approvazione di entrambi i testi entro il semestre e in particolare entro aprile, quando si giocherà la rielezione. In Francia, così come in alcuni ambienti politici tedeschi, l’approccio alla regolamentazione delle Bigè condizionato dal principio di sovranità digitale, uno spin-off dell’autonomia strategica sostenuto da Macron. In breve, un’Europa che si sente sopraffatta dalle innovazioni americane, ormai dominanti in molti campi, e prova a imbrigliarle con norme che favoriscano l’emergere di campioni, o campioncini, a chilometro zero. Con l’idea di ...

La posizione francese è fondamentale visto che a gennaio Parigi avrà la presidenza di turno europea, e Macron farà di tutto per avere il voto definitivo del Consiglio sulprima delle ...... che intende sfruttare la presidenza dell'Ue (nella prima metà del 2022) per intestarsi il passaggio dele il suo pacchetto complementare, il Digital Services Act (). E il tedesco trasuda ...Con Fabio Bassan, professore di European Competition Law all'Università Roma Tre, e Paola Generali, presidente di Assintel ...France takes over the six-month-long presidency of the EU Council in January. It will give Paris a chance to steer Brussels’ policies further towards a direction of its choosing, with some notable ...