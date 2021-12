Divorzio da record per lo sciecco di Dubai: deve pagare 635 milioni di euro alla ex moglie Haya di Giordania per mantenere il suo “standard di vita” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Divorzio da record per lo sceicco di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi, che dovrà sborsare 552 milioni di sterline (pari a 635 milioni di euro) alla ex moglie, la principessa Haya Bint al-Hussein, sorella dell’attuale re Abdullah di Giordania, per il mantenimento dei figli minori. Lo ha stabilito l’Alta Corte britannica, nella persona del giudice Philip Moor. Secondo quanto riferisce la rivista Vanity Fair dall’Alta Corte hanno fatto sapere che, vista l’eccezionale ricchezza dello sceicco “è stato fatto il possibile per arrivare a una soluzione ragionevole” anche per mantenere gli standard di vita a cui i figli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)daper lo sceicco diMohammed bin Rashid Al Maktoum, primo ministro e vicepresidente degli Emirati Arabi, che dovrà sborsare 552di sterline (pari a 635diex, la principessaBint al-Hussein, sorella dell’attuale re Abdullah di, per il mantenimento dei figli minori. Lo ha stabilito l’Alta Corte britannica, nella persona del giudice Philip Moor. Secondo quanto riferisce la rivista Vanity Fair dall’Alta Corte hanno fatto sapere che, vista l’eccezionale ricchezza dello sceicco “è stato fatto il possibile per arrivare a una soluzione ragionevole” anche perglidia cui i figli ...

