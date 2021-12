Dispetti cattivi a Valgoglio | “Orecchio tagliato a una mia pecora | bastonate alla mucca…”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), in cimaVal Seriana, dove la gente in estate arriva per respirare aria buona. Angelo Tagliaferri e sua moglie Silvana vivono qui, in via Mazzocca, un paradiso terrestre a, con le loro mucche, pecore, cavalli, cani. Angelo ha 4 figli, 11 nipoti e questo è il suo regno. In questo regno da tempo succedono cose strane agli animali di Angelo: “A unahannomezzoe tolto tutti i denti, l’ho trovata così al mattino. Un cavallo è morto per uno spinto nello sterno, dissanguato. A un altro hanno rotto una gamba. Una vitella è stata colpita al polmone da qualcosa di appuntito ed è morta. Le mucche sono spaventate e quando si avvicina il veterinario per visitarle hanno paura. Qualcuno fa del male ai nostri animali e noi ...