Disoccupati protestano in piazza a Napoli e consegnano "pacchi dono" al governo: tensioni con la polizia – Video (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lavoro, salario minimo, blocco degli sfratti, tamponi gratis, sicurezza sul lavoro e sanità garantita a tutti. Queste alcune delle richieste scritte su pacchi natalizi che i Disoccupati hanno portato in piazza a Napoli criticando il governo per "inadeguate misure anticovid e la mancanza di risposte concrete all'emergenza occupazionale". I Disoccupati del "Movimento 7 Novembre" si sono dati appuntamento in piazza Berlinguer nel cuore dello shopping cittadino affollato, in questi giorni di vigilia delle feste natalizie, da napoletani e turisti. Il corteo con i Disoccupati ha attraversato via Toledo e la Galleria Umberto prima di raggiungere il palazzo della Prefettura in piazza del Plebiscito, chiuso al sopraggiungere dei manifestanti, ...

