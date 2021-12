Disney+, in arrivo L’Era Glaciale: le avventure di Buck. Ecco quando sarà disponibile (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella giornata di oggi, Disney+ ha annunciato un nuovo titolo che andrà ad aggiungersi al suo già vasto repertorio. Si tratta di L’Era Glaciale: le avventure di Buck, spin-off appartenente alla nota saga cinematografica. Il film sarà ambientato tra la terza e la quarta pellicola del franchise e quindi non costituirà un reale proseguimento della storia. Avremo davanti una novità assoluta perché questo sarà il primo titolo de L’Era Glaciale a non essere realizzato dalla Blue Sky Studios. Abbonati subito a Disney+ per non perdere tutti i nuovi contenuti in arrivo. Disdici quando vuoi! Le avventure di Buck: trama e cast Come emerge dal trailer, ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nella giornata di oggi,ha annunciato un nuovo titolo che andrà ad aggiungersi al suo già vasto repertorio. Si tratta di: ledi, spin-off appartenente alla nota saga cinematografica. Il filmambientato tra la terza e la quarta pellicola del franchise e quindi non costituirà un reale proseguimento della storia. Avremo davanti una novità assoluta perché questoil primo titolo dea non essere realizzato dalla Blue Sky Studios. Abbonati subito aper non perdere tutti i nuovi contenuti in. Disdicivuoi! Ledi: trama e cast Come emerge dal trailer, ...

