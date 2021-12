Disabili | Federmanager | competenze manageriali per favorire inclusività in azienda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Labitalia) - "La tutela dei diritti delle persone contà è una delle priorità del Governo, come recentemente confermato dal premier Draghi, e deve diventare un impegno per tutte le aziende al fine di accrescere l'inclusione lavorativa, ottimizzare il talento e promuovere la cultura della solidarietà. Le aziende in grado di far propria la cultura dell'inclusione e della diversità dimostrano progressi significativi in termini di innovazione, reputazione e produttività". Questo è il commento, in una nota, di Stefano Cuzzilla, presidente, "alle dichiarazioni del presidente Draghi espresse nella 'Conferenza nazionale sullatà'". "Servono idoneeper gestire diffusamente il tema della diversity & inclusion, anche prendendo in esame gli ...