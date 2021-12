Diretta tv Venezia-Lazio: orario, canale Sky o Dazn, live streaming e formazioni di oggi 22 dicembre 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci sarà oggi, mercoledì 22 dicembre, la partita tra Venezia-Lazio, con Sarri che si ritrova a fare i conti con la positività al Covid di Ciro Immobile. In quest’articolo troverete tutte le informazioni sull’orario del match, su dove vederlo e sulle possibili formazioni delle due squadre, pronte a scendere in campo. Venezia-Lazio 22 dicembre 2021: orario e dove vedere la partita (Sky o DAZ) La partita Venezia-Lazio si disputerà oggi, mercoledì 22 dicembre, con il fischio d’inizio previsto nel pomeriggio, alle 16.30. Il match, proprio come Roma-Sampdoria, sarà trasmesso in Diretta e in esclusiva su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ci sarà, mercoledì 22, la partita tra, con Sarri che si ritrova a fare i conti con la positività al Covid di Ciro Immobile. In quest’articolo troverete tutte le insull’del match, su dove vederlo e sulle possibilidelle due squadre, pronte a scendere in campo.22e dove vedere la partita (Sky o DAZ) La partitasi disputerà, mercoledì 22, con il fischio d’inizio previsto nel pomeriggio, alle 16.30. Il match, proprio come Roma-Sampdoria, sarà trasmesso ine in esclusiva su ...

Advertising

CorriereCitta : Diretta tv Venezia-#Lazio: orario, canale Sky o Dazn, live streaming e formazioni di oggi #22dicembre 2021 - sportface2016 : #SerieA, oggi in tv #VeneziaLazio: ecco l'orario e come vedere la partita - Luxgraph : Diretta Venezia-Lazio ore 16.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - LALAZIOMIA : Diretta Venezia-Lazio ore 16.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - sportli26181512 : Diretta Venezia-Lazio ore 16.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming: I biancocelesti di Sarri… -