Diretta Inter - Torino ore 18.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e streaming (Di mercoledì 22 dicembre 2021) MILANO - Dopo sei vittorie di fila, l' Inter di Simone Inzaghi già campione d'inverno punta a chiudere in bellezza l'anno a San Siro nella sfida contro il Torino: " Primi alla fine del girone d'andata ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) MILANO - Dopo sei vittorie di fila, l'di Simone Inzaghi già campione d'inverno punta a chiudere in bellezza l'anno a San Siro nella sfida contro il: " Primi alla fine del girone d'andata ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT I nerazzurri dominano: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini?? - Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #SalernitanaInter! ???????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo st… - sportli26181512 : Inter-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: L'Inter vuole proseguire il suo cammino da ca… - Mediagol : LIVE Serie A 22/12/2021, Inter-Torino: Inzaghi vs Juric, segui la diretta del match - notiziefresche : DIRETTA Inter-Torino Streaming Live Alternativa a Rojadirecta TV, dove vederla Online Gratis -