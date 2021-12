Diretta Inter - Torino 1 - 0 | giallo per Calhanoglu che salta la partita con il Bologna

Advertising

Inter_TV : ?? | LIVE! ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch pre #InterTorino ?? Dallo stadio @Gaietta17, e Marco Andr… - Inter : ??? | MATCH REPORT I nerazzurri dominano: segnano Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro e Gagliardini?? - Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #SalernitanaInter! ???????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo st… - internewsit : E' cominciato il secondo tempo di #InterTorino Decide #Dumfries fin qui - - BarcaFAN43 : @MohamadShour9 @Inter @socios Nella pagina hai la diretta della partita... segui il mio account principale… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Inter

- Torino, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, L. Martinez. All . S. Inzaghi TORINO (3 - ...Anche perché l'scappa via e quest'anno la musica doveva essere diversa. Ma torniamo all'attualità. Stefano Pioli non vuole sbagliare prima delle feste, ma non avrà Zlatan Ibrahimovic. Il ...Inter in vantaggio contro il Torino nella 19\^ giornata di Serie A. Decide una rete dopo 30 minuti di Dumfries, che con il destro batte il portiere granata Milinkovic-Savic. ROMA-S ...Troppo importante finire bene l'anno, così come tornare a vincere dopo il doppio passo falso con Udinese e Napoli. Per farlo, il Milan dovrà battere l'Empoli a domicilio. Non ce ...