Dimesso dall’ospedale: morto Pierpaolo Barbato, 28enne di Salerno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rabbia e tristezza dominano in queste ore a Salerno per la scomparsa del giovane Pierpaolo Barbato, morto a soli ventotto anni. In seguito a un malore, era stato all’ospedale, ma i dottori lo avevano Dimesso rassicurandolo. Poche ore dopo, il ragazzo è morto. Di sera, dopo essere tornato a casa dall’ospedale Ruggi d’Aragona, il salernitano Pierpaolo Barbato si è spento. Si trovava con la fidanzata in una stanza dell’albergo sulla costa che gestiva insieme al fratello. Una crisi ha allertato la sua ragazza, che ha chiamato il 118. Ma era già troppo tardi. Ora i familiari vogliono vederci chiaro. Dunque hanno sporto denuncia. Sotto accusa i medici che lo hanno visitato e mandato a casa e la direzione dell’ospedale. La ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Rabbia e tristezza dominano in queste ore aper la scomparsa del giovanea soli ventotto anni. In seguito a un malore, era stato all’ospedale, ma i dottori lo avevanorassicurandolo. Poche ore dopo, il ragazzo è. Di sera, dopo essere tornato a casaRuggi d’Aragona, il salernitanosi è spento. Si trovava con la fidanzata in una stanza dell’albergo sulla costa che gestiva insieme al fratello. Una crisi ha allertato la sua ragazza, che ha chiamato il 118. Ma era già troppo tardi. Ora i familiari vogliono vederci chiaro. Dunque hanno sporto denuncia. Sotto accusa i medici che lo hanno visitato e mandato a casa e la direzione dell’ospedale. La ...

Advertising

sghi29 : RT @MaxxGhe: Viene dimesso dall'Ospedale, torna a casa, registra il messaggio della segreteria telefonica. 'Ehi, sono Nikki. Non sono a cas… - Miky_born2read : RT @MaxxGhe: Viene dimesso dall'Ospedale, torna a casa, registra il messaggio della segreteria telefonica. 'Ehi, sono Nikki. Non sono a cas… - SaturnaIe : RT @MaxxGhe: Viene dimesso dall'Ospedale, torna a casa, registra il messaggio della segreteria telefonica. 'Ehi, sono Nikki. Non sono a cas… - MaxxGhe : RT @MaxxGhe: Viene dimesso dall'Ospedale, torna a casa, registra il messaggio della segreteria telefonica. 'Ehi, sono Nikki. Non sono a cas… - motosprint : #GrazianoRossi dimesso dall'ospedale di Fano ?? Potrà festeggiare il Natale in famiglia ?? -