Dimesso dal pronto soccorso dopo un malore | Pierpaolo va al lavoro e muore | aveva 29 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tragedia in famiglia a pochi giorni da Natale. La storia è quella di un ragazzo di appena 29Barbato, il cui cuore ha smesso di battere poco prima dello scoccare della mezzanotte, il 20 dicembre. Il ragazzo gestiva insieme al fratello un albergo a sud di Salerno, ed è proprio lì che ha accusato un. Tutto faceva pensare a una crisi epilettica. A lanciare l’allarme la fidanzata, presente in quel terribile momento. Il ragazzo, proprio durante la mattina dello stesso giorno del decesso,accusato strani sintomi in seguito ai quali si era presentato aldell’ospedale Ruggi di via San Leonardo. Pochi minuti per, poi le dimissioni.ha così ripreso le sue attività quotidiane, forte delle ...