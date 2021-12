Digne occasione per il Napoli | l’Everton lo cede

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lucasè un’idea delper la fascia sinistra. Il giocatore conosce già Spalletti epuòrlo a gennaio. Ilper il ruolo di esterno mancino ha solo Mario Rui, dato che Ghoulam non gioca da mesi e non parte titolare nemmeno quando il portoghese è fuori per infortunio. Cristiano Giuntoli sta lavorando all’acquisto di un altro terzino per la difesa di Spalletti eè uno dei profili selezionati. Secondo Todo Fichajes, portale spagnolo di calciomercato, il giocatore piace alla dirigenza azzurra che sta seguendo pure Kurzawa. L’Everto è il proprietario del cartellino di, ma il club inglese è pronto are il calciatore. Il club inglese è pronto a negoziare una cessione dell’esterno mancino che conosce già Luciano ...

... da tempo, di un terzino sinistro e il francese è chiaramente un'per età (classe 1992) e prezzo. La seconda pista è quella che porta all'ex Roma Lucas. Il terzino sinistro della ...Commenta per primo La rottura tra Lucase l'Everton può diventare un'di mercato per l'Inter. La stampa inglese fa sapere che sia i nerazzurri che la Juventus ci stanno pensando per il mercato di gennaio, ma il primo ...Il Napoli avrebbe sondato il terreno per i due difensori transalpini, trovando però il muro del PSG per Layvin Kurzawa.Tra infortuni, positività al Covid e lo spettro della Coppa d’Africa che potrebbe far perdere quattro giocatori a Luciano Spalletti, il Napoli studia con attenzione il mercato di gennaio per portare n ...