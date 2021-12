Dietro la PAC si nasconde una gigantesca eco-truffa | la denuncia di CambiamoAgricoltura

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Come riportato da ISDE, diverse Associazioni europee hanno presentato a Bruxelles un rapporto con una valutazione preliminare dei famosi Piani Strategici Nazionali che dovrebbero comporre la nuova Politica Agricola Comune, PAC, a partire dal 2022. Secondo quanto riportato nelle schede di approfondimento siamo in realtà di fronte non tanto a degli eco–schemi ma ad una L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dietro PAC

Consumatore.com

...in particolare con lo sviluppo di una interfaccia dedicata e il lancio di nuovi servizi quali i...alto contenuto specialistico finalizzata a fornire servizi di private banking alla clientela...... ha presentato le novità, comunque in continuo aggiornamento, sulla Politica Agricola Comune (). ... Concludendo: "Agli agricoltori ricordo che non si correal bando tanto così per tentare di ...Presentata una prima analisi dei Piani Nazionali per la PAC. A parere delle associazioni europee sono quasi tutti da riscrivere perché inefficaci ...