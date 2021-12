Diana Carolina Guevara | il drammatico lutto | vittima di un grave incidente

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) La cittadina Lucca è inper la morte di, l’estetista 30enne originaria della Colombia.aveva 30 anni e viveva da tempo a Lucca, dove lavorava come estetista. La donna è morta a causa in unstradale mentre viaggiava in moto insieme alla sorella Yeimy Alejandra, anche lei deceduta. POTREBBE INTERESSARTI: Il giallo di Giulia Rigon, trovata morta nel camper: la versione del fidanzato(fonte: Facebook) L’è successo ieri in Colombia dove laera tornata per fare visita alla sua famiglia in occasione delle festività natalizie. Da molti anni però la donna ...

