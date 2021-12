Detox della pelle e del corpo prima e dopo il retox delle feste

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lucia Magnani studiosa dei fenomeni d’invecchiamento cellulare precoce ci offre consigli per affrontare il periodofacendo meno danni possibile ale alla. Bastano piccoli accorgimenti per ridurre gli effetti dello stress ossidativo che si vede sul viso

L'intervento ha evidenziato l'enorme impatto del web sul nostro pianeta; in mancanzasua ... e sicuramente una Digitalpotrebbe avere solo dei risultati positivi. D'altronde però, bisogna ...L'ideale è una giornata, dove i pasti saranno a base di sola verdura, con poca frutta e ... Il rimediononna? Al mattino, dopo il cenone, beviamo a digiuno un grande bicchiere d'acqua col ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Giuseppe Lavenia, psic ...A detta di Germani, i giorni deputati per disintossicarsi sono il 23 dicembre, il 24 a pranzo — la sera sarà Cenone —, il 30 dicembre, il 2 e il 7 gennaio. «Cogliamo l’occasione per permettere al nost ...