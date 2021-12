Demanio, recupero immobili statali: l’Agenzia pubblica i bandi di gara (Di mercoledì 22 dicembre 2021) l’Agenzia del Demanio affida in concessione/locazione di valorizzazione gli immobili del patrimonio non strumentale di proprietà dello Stato, scelti per essere avviati ad una valorizzazione economica, sociale, culturale, turistica, assicurandone la fruizione pubblica, sottraendoli al degrado e aprendoli al pubblico. Attraverso bandi pubblici di gara, l’Agenzia affida i beni, per un massimo di 50 anni, a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione. Si tratta di immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale che rappresentano un ventaglio variegato di tipologie del patrimonio immobiliare pubblico di valore storico e identitario, tutti strettamente legati ai contest paesaggistici e ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 22 dicembre 2021)delaffida in concessione/locazione di valorizzazione glidel patrimonio non strumentale di proprietà dello Stato, scelti per essere avviati ad una valorizzazione economica, sociale, culturale, turistica, assicurandone la fruizione, sottraendoli al degrado e aprendoli al pubblico. Attraversopubblici diaffida i beni, per un massimo di 50 anni, a privati in grado di farsi carico del loro, riuso e buona gestione. Si tratta didistribuiti su tutto il territorio nazionale che rappresentano un ventaglio variegato di tipologie del patrimonioare pubblico di valore storico e identitario, tutti strettamente legati ai contest paesaggistici e ...

