Delia Duran a processo, l'accusa choc su 2 milioni di euro: "C'è la sentenza". (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La fine del rapporto tra i due è stato burrascoso, ma le difese degli ex coniugi ha sottolineato in maniera compatta come un reato presupposto debba essere circoscritto ed identificato e che, se la cautela iniziale poteva essere compresa. Non lo potevano essere altrettanto richieste di condanna rispetto a vicende non approfondite ed interpretate in base alla suggestioni di procedimenti penali a carico di Nerozzi. Il commissario della legge Simon Luca Morsiani ha assolto la Duran perché non consta abbastanza l'elemento psicologico del reato e condannato Nerozzi a 4 anni e 2 mesi, disponendo la confisca del denaro sotto sequestro. "Siamo soddisfatti - commenta il legale della modella Massimiliano Orrù, che nella sua arringa aveva insistito sul fatto che la sua assistita, incensurata, aveva semplicemente aperto un conto a San Marino sul quale operava alla ...

