De Luca | “In Campania abbiamo perso vantaggio | siamo da zona arancione | mancano controlli”

"Ho una amarezza, abbiamo perso vantaggio che aveva la Campania. In zona bianca avevamo l'obbligo di mascherina all'aperto ma non sempre lo abbiamo avuto. Ma qui i livelli di controlli sono pari a zero, ancora oggi nessuna pattuglia in nessun Comune fare una multa per il mancato uso della mascherina. Basterebbe questo per ridurre il 40% dei contagi. Se avessimo seguito questa norma…". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante il suo intervento in Consiglio regionale a proposito dell'emergenza covid. "Oggi la situazione è omologata, si sono registrati i primi casi Omicron – ha aggiunto -. Dobbiamo controllare che non vengano sforati i parametri o ci facciamo male, per il livello contagio siamo da zona arancione: mancano controlli"

