DAZN ascolti Nielsen Serie A 18a giornata. Milan - Napoli raggiunge 2.124.122 individui (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La diciottesima giornata di Serie A supera i 6,7 milioni di ascoltatori. Il match più visto è stato lo scontro al vertice tra Milan e Napoli che ha raggiunto un ascolto pari a 2.124.122 individui, seguito da Bologna-Juventus con 1.174.438, a seguire Atalanta-Roma con oltre... Leggi su digital-news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La diciottesimadiA supera i 6,7 milioni di ascoltatori. Il match più visto è stato lo scontro al vertice trache ha raggiunto un ascolto pari a 2.124.122, seguito da Bologna-Juventus con 1.174.438, a seguire Atalanta-Roma con oltre...

Advertising

Botocanguro : Qualcuno spieghi alla @SerieA e @DAZN_IT che mettere scaglionate le partite per aumentare gli ascolti non è una buo… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 19 dicembre 2021 analisi: Ignoti/Telethon batte il Papa e la Hunziker. Solito Fazio. Milan-Napoli in top… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 19 dicembre 2021 analisi: Ignoti/Telethon batte il Papa e la Hunziker. Solito Fazio. Milan-Napoli in top… - digitalsat_it : #DAZN ascolti #Nielsen #SerieA 17a giornata. #VeneziaJuventus e #InterCagliari le più viste… - EnfantProdige : RT @mariettob992: @digitalsat_it Dicono dati deduplicati non so quanto affidabile, comunque #Sky con finale di #F1 solo con la pay tv ha ba… -