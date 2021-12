Dani Osvaldo e Giannina Maradona fanno sognare l’Argentina | matrimonio in vista?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una nuova coppia è al centro del gossip sudamericano. Occhi tutti puntati suche a quanto pare, come lui stesso ha confermato due giorni fa con una dolcissima dedica d’amore, è pronto per una relazione che potrebbe portarlo persino al. In Italia, il calciatore era stato protagonista delle accese discussioni di cronaca rosa dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, durante la quale aveva conquistato il cuore della ballerina Veera Kinnunen. Tra i due c’era stata poi una brevissima relazione, durata molto poco. La distanza non ha aiutato, visto che il cuore dell’ex calciatore, oggi musicista, è in Argentina. Ed è lì che ha trovato la sua anima gemella. Dopo un inizio relazione burrascoso, adesso l’ex calciatore, secondo quanto riferiscono i media sudamericani, starebbe per convolare a nozze con ...