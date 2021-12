Damiano dei Maneskin “sarà Paul Newman al cinema” (c’è davvero ‘quell’incredibile somiglianza’?) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Damiano David come Paul Newman. Anzi, “in Paul Newman”. Ora la cosa potrebbe sembrare un po’ azzardata e infatti riportiamo subito la fonte, Novella 2000: “Arriva da Hollywood la voce che per un docufilm su Paul Newman che dovrebbe anticipare l’uscita della biografia dell’attore realizzata con la collaborazione delle due figlie seguendo una marea di registrazioni del padre, stanno pensando proprio a Damiano”, si legge sul settimanale. Tutto dipenderebbe da “quella incredibile somiglianza”. sarà così? Intanto i Maneskin hanno rinnovato il loro contratto con Sony. Con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, Victoria, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)David come. Anzi, “in”. Ora la cosa potrebbe sembrare un po’ azzardata e infatti riportiamo subito la fonte, Novella 2000: “Arriva da Hollywood la voce che per un docufilm suche dovrebbe anticipare l’uscita della biografia dell’attore realizzata con la collaborazione delle due figlie seguendo una marea di registrazioni del padre, stanno pensando proprio a”, si legge sul settimanale. Tutto dipenderebbe da “quella incredibile somiglianza”.così? Intanto ihanno rinnovato il loro contratto con Sony. Con 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro a livello globale e quasi 4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, Victoria, ...

