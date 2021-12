D’Amato: su fascia 12-17 anni incomprensibile ritardo su richiami (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – “Nel momento in cui ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) lancia l’allarme sulla diffusione della variante Omicron in Europa, non capisco perché ci si attardi nel definire le procedure del richiamo nella fascia 12-17 anni, che hanno completato le prime due dosi ormai da oltre 150 giorni.” “E’ una fascia che rischia di essere non coperta e maggiormente esposta agli effetti della variante soprattutto in un momento di festività in cui sono maggiori le occasioni di socialità. Oggi questa fascia rischia di rimanere nel limbo.” “Mentre per gli adulti oltre il 35% nella nostra Regione hanno fatto la dose booster superando 1,6 milioni di dosi somministrate e abbiamo iniziato la fascia 5-11 anni con circa 20 mila somministrazioni raggiungendo il 5% della ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma – “Nel momento in cui ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) lancia l’allarme sulla diffusione della variante Omicron in Europa, non capisco perché ci si attardi nel definire le procedure del richiamo nella12-17, che hanno completato le prime due dosi ormai da oltre 150 giorni.” “E’ unache rischia di essere non coperta e maggiormente esposta agli effetti della variante soprattutto in un momento di festività in cui sono maggiori le occasioni di socialità. Oggi questarischia di rimanere nel limbo.” “Mentre per gli adulti oltre il 35% nella nostra Regione hanno fatto la dose booster superando 1,6 milioni di dosi somministrate e abbiamo iniziato la5-11con circa 20 mila somministrazioni raggiungendo il 5% della ...

