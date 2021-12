Dalla Francia, l’agente del giocatore apre alla Serie A: Inter e Milan alla finestra (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ha parlato ai microfoni del podcast So Soccer Nick Mavramaras, agente di Jonathan David. Il centravanti del Lille sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Miglior marcatore della Ligue 1 fin qui con 11 reti (davanti a Mbappè), il canadese è pronto per il grande salto, come confermato dalle parole del suo procuratore. Così Mavramaras: “Oggi non so dire quale possa essere il costo del cartellino di Jonathan. Di certo, spetterà al Lille fare il prezzo. Lui sa di essere uno dei migliori attaccanti al mondo e che deve imparare a gestire questa pressione. Adesso la testa è tutta rivolta al Lille e a chiudere nel migliore dei modi la stagione qui in Francia, ma posso già dire che sicuramente sarà la sua ultima stagione nel club. La Premier è un’ottima opzione, ma sarebbe a suo agio anche nella Liga e non escludiamo nulla, nemmeno il PSG o qualche big della ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ha parlato ai microfoni del podcast So Soccer Nick Mavramaras, agente di Jonathan David. Il centravanti del Lille sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. Miglior marcatore della Ligue 1 fin qui con 11 reti (davanti a Mbappè), il canadese è pronto per il grande salto, come confermato dalle parole del suo procuratore. Così Mavramaras: “Oggi non so dire quale possa essere il costo del cartellino di Jonathan. Di certo, spetterà al Lille fare il prezzo. Lui sa di essere uno dei migliori attaccanti al mondo e che deve imparare a gestire questa pressione. Adesso la testa è tutta rivolta al Lille e a chiudere nel migliore dei modi la stagione qui in, ma posso già dire che sicuramente sarà la sua ultima stagione nel club. La Premier è un’ottima opzione, ma sarebbe a suo agio anche nella Liga e non escludiamo nulla, nemmeno il PSG o qualche big della ...

