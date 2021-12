Dai mobili all’acqua: tutti i bonus per la casa finanziati per il 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non c’è solo il superbonus 110% senza tetto Isee: detrazione al 75% per ascensori e montacarichi, sconto fino al 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua e incentivo per l’acquisto dei mobili con tetto innalzato a 10mila euro Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non c’è solo il super110% senza tetto Isee: detrazione al 75% per ascensori e montacarichi, sconto fino al 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio dell’acqua e incentivo per l’acquisto deicon tetto innalzato a 10mila euro

