Dai mobili all'acqua: tutti i bonus per la casa finanziati per il 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non c'è solo il superbonus 110% senza tetto Isee: detrazione al 75% per ascensori e montacarichi, sconto fino al 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua e incentivo per l'acquisto dei mobili con tetto innalzato a 10mila euro

