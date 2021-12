Da giovedì 30 dicembre l’acqua frizzante è a pagamento nel Punto Acqua Smat di Forno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da giovedì 30 dicembre il Punto Acqua Smat installato a Forno canavese, in via via Truchetti 20, erogherà l’Acqua frizzante a pagamento, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo, come consuetudine dopo i primi 15 giorni gratuiti. Resta senza costo la distribuzione dell’Acqua naturale temperatura ambiente o refrigerata. Per procedere al prelievo dell’Acqua frizzante è necessario avere una carta bancaria/postale o prepagata che andrà abilitata attraverso il Pos presente sul chiosco al momento del primo utilizzo. L e carte accettate sono quelle dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Da30ilinstallato acanavese, in via via Truchetti 20, erogherà, al costo di 5 centesimi ogni litro e mezzo, come consuetudine dopo i primi 15 giorni gratuiti. Resta senza costo la distribuzione delnaturale temperatura ambiente o refrigerata. Per procedere al prelievo delè necessario avere una carta bancaria/postale o prepagata che andrà abilitata attraverso il Pos presente sul chiosco al momento del primo utilizzo. L e carte accettate sono quelle dei circuiti Pagobancomat, VISA, Maestro, Mastercard, dotate di lettura ...

