Da CDP e BEI 630 mln per PMI e Mid-Cap: arriva il Basket Bond con garanzia UE (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Un nuovo accordo per attivare oltre 630 milioni di euro di finanziamenti a favore della ripresa delle PMI e Mid-Cap italiane colpite dagli effetti della pandemia, attraverso lo strumento alternativo dei Basket Bond. Lo rende noto CDP in un comunicato stampa di queste ore. Questo è il principale obiettivo dell'operazione di garanzia del valore di 200 milioni di euro conclusa da Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e firmata dalla Vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti e dall'Amministratore Delegato di CDP Dario Scannapieco. L'iniziativa avrà il sostegno del Fondo Europeo di garanzia (European Guarantee Fund o EGF), parte integrante del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro approvato dall'Unione Europea nel 2020 e appositamente dedicato a contrastare le ...

