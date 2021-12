Cyberbullismo: nasce Fondo per lotta al fenomeno, 2 milioni nel 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cyberbullismo: prende vita il Fondo per la lotta al Cyberbullismo. A prevederlo è un emendamento alla manovra: i dettagli Prende vita il Fondo per la lotta al Cyberbullismo. Saranno stanziati 2 milioni di euro per contrastare tale fenomeno e tutelare le vittime. A prevederlo è un emendamento alla manovra frutto di un accordo tra Governo e maggioranza. “E’ un’ottima notizia – commenta la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Licia Ronzulli. La stessa aggiunge: “In questo modo sarà possibile affrontare un fenomeno che purtroppo coinvolge migliaia di minori che sono quotidianamente vessati dai coetanei, vista la pervasività del web, anche tra le mura domestiche, dove invece ... Leggi su zon (Di mercoledì 22 dicembre 2021): prende vita ilper laal. A prevederlo è un emendamento alla manovra: i dettagli Prende vita ilper laal. Saranno stanziati 2di euro per contrastare talee tutelare le vittime. A prevederlo è un emendamento alla manovra frutto di un accordo tra Governo e maggioranza. “E’ un’ottima notizia – commenta la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Licia Ronzulli. La stessa aggiunge: “In questo modo sarà possibile affrontare unche purtroppo coinvolge migliaia di minori che sono quotidianamente vessati dai coetanei, vista la pervasività del web, anche tra le mura domestiche, dove invece ...

