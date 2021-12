Csm | il giorno del nuovo procuratore di Roma | in pole c’è Lo Voi Tra accordi e ricorsi | tutte le tappe di un’odissea nata dal caso Palamara

Advertising

GiulianoCipri11 : Giuliano Cipriani 20:47 (0 minuti fa) a csm.avigliana Mi sembra il minimo essendo da voi seguito di avere un nume… - TurcoWeverton : Dicono le istituzioni italiane, come fanno ogni giorno in vari settori... dal CSM, al Quirinale, al Consiglio dei M… - Aristogatta2 : #staseraitalia Berlusconi presidente io lo vorrei solo un giorno…a presiedere l’avvio dell’anno giudiziario come presidente del CSM! -

Ultime Notizie dalla rete : Csm giorno

Il Fatto Quotidiano

Certo, la commissione non ha l'ardire di sostituirsi ai pm, come teme ilche (finora) non ha ... Ma l'uomo delè ancora una volta il colonnello Pasquale Aglieco, l'ex comandante provinciale ...I Ris sono a Siena oggi per ricostruire con quanta più precisione è possibile la scena del... ha detto rispondendo a una domanda sulla polemica nelper la richiesta della Commissione di ...La proposta del senatore: "Il voto per una lista diversa impedirebbe il controllo dei consensi" Premessa: «Negli anni '70, quando entrai per la prima volta al Csm, le correnti non erano gruppi di pote ...Tutte le notizie giuridiche della settimana, il dibattito tra magistrati e avvocati, le novità legislative e l’analisi delle riforme ...