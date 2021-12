Crollo del Napoli, ko casalingo contro lo Spezia. Il Milan si riscatta e sbanca Empoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ andata in archivio la 19esima giornata del campionato di Serie A, si sono registrati risultati clamorosi. Tonfo casalingo del Napoli che ha perso davanti al pubblico amico contro lo Spezia, vittoria in scioltezza del Milan che non ha rischiato contro l’Empoli. Il Milan passa in vantaggio con un gol di Kessie, la reazione della compagine di Andreazzoli non si fa attendere e arriva il pareggio di Bajrami. E’ ancora Kessie a riportare in vantaggio il Milan. Nel finale Florenzi su punizione chiude i conti, poi è Theo Hernandez a fissare l’1-4. Pinamonti su calcio di rigore chiude per il definitivo 2-4. Il Milan sale a 42 punti, l’Empoli fermo a 27. Altro che vittima sacrificale, grande prestazione ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E’ andata in archivio la 19esima giornata del campionato di Serie A, si sono registrati risultati clamorosi. Tonfodelche ha perso davanti al pubblico amicolo, vittoria in scioltezza delche non ha rischiatol’. Ilpassa in vantaggio con un gol di Kessie, la reazione della compagine di Andreazzoli non si fa attendere e arriva il pareggio di Bajrami. E’ ancora Kessie a riportare in vantaggio il. Nel finale Florenzi su punizione chiude i conti, poi è Theo Hernandez a fissare l’1-4. Pinamonti su calcio di rigore chiude per il definitivo 2-4. Ilsale a 42 punti, l’fermo a 27. Altro che vittima sacrificale, grande prestazione ...

UN TEMPO PARI - Prima di crollare sul 4-1, l'Empoli ha giocato alla pari del Milan e in certi momenti anche meglio, ma la struttura fisica e atletica dei rossoneri è stata alla fine decisiva. Bello ...

