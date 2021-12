Covid tra i bambini: ospedali pieni di figli di non vaccinati (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se i bambini erano stati in gran parte risparmiati durante la pandemia, sembra proprio che questa fase li stia coinvolgendo in maniera preponderante. Ma ora anche loro hanno l'arma del vaccino e l'... Leggi su globalist (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Se ierano stati in gran parte risparmiati durante la pandemia, sembra proprio che questa fase li stia coinvolgendo in maniera preponderante. Ma ora anche loro hanno l'arma del vaccino e l'...

Advertising

myrtamerlino : A #Palermo un'infermiera faceva false vaccinazioni dietro compenso per fornire #greenpass falsi. È stata arrestata… - Agenzia_Ansa : Quattro donne no vax affette da Covid-19 hanno partorito, i rispettivi figli sono sotto osservazione. Tre di loro s… - Agenzia_Ansa : La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%, nel periodo 14-21 dicembre. Sono tutti bambini non va… - Tiziano23098611 : @lvoir La peble la stanno facendo fare testa e testa tra di loro x covid, tamponi,ecc ecc....non parlano i tg i gio… - viaggrego : #Covid #Italia, è #boom di #Contagi tra #Infermieri #Vaccinati: circa 5.000 in un #Mese -