Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Spagna: verso l'obbligo di mascherina all'aperto #spagna - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Spagna: verso l'obbligo di mascherina all'aperto #spagna - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Spagna: verso l'obbligo di mascherina all'aperto #spagna - TeoloMassimo : RT @MediasetTgcom24: Covid, Spagna: verso l'obbligo di mascherina all'aperto #spagna - CorriereQ : Covid: Spagna, torna l’obbligo della mascherina all’aperto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spagna

In Israele la somministrazione della quarta dose del vaccino anticovid inizierà la settimana prossima per gli over 60, senza appuntamento. Lo ha detto il ministro della Salute Nitzan Horowitz all'......di riapertura e le speranze di chi con l'anno nuovo aspettava anche l'inizio del "post -". ... Nel frattempo, ieri laha riportato il più alto numero di casi giornalieri da inizio pandemia ...Covid, è allarme in Europa per il boom di contagi, causati soprattutto dalla nuova variante Omicron. La Spagna corre ai ripari e prevede di introdurre l'obbligo di indossare ...La Coppa d’Africa continua a destare preoccupazioni. Il Covid spaventa giocatori e club, specie per il forte aumento dei contagi dovuti alla ...