Covid, sono 836 i nuovi contagi oggi nelle Marche. Due fasce di età fanno record, crescono i casi tra i giovani. Province, dove il rischio è ... (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ANCONA - sono 836 i nuovi positivi al Covid nelle Marche oggi 22 dicembre 2021. I tamponi esaminati nel percorso diagnostico/screening sono 6.265. La percentuale di positività è del 13,3 per cento e ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 22 dicembre 2021) ANCONA -836 ipositivi al22 dicembre 2021. I tamponi esaminati nel percorso diagnostico/screening6.265. La percentuale di positività è del 13,3 per cento e ...

AlbertoBagnai : La verità è che sono dei diversamente competenti, perché se veramente avessero saputo e avessero nascosto una simil… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 30.798 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - HuffPostItalia : Ilaria Capua: 'Covid non andrà via. Sono macrocicli di migliaia di anni' - Bolpet : RT @LaVeritaWeb: La pandemia non è un tema da avanspettacolo: ci sono stati quasi 140.000 decessi e l'emergenza è ancora in corso, nonostan… - SabatinoAlberto : Da quel che mi pare di vedere sono rimasto l'unico a non aver (per ora) ancora preso il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid sono Bordeaux: 14 positivi al Covid, ma si gioca con il Lille Nel gruppo , infatti, sono ben quattordici i positivi al Covid, ma la lega francese ha deciso di far giocare Bordeaux - Lille, in programma questa sera alle 21. La gara, valida per la 19ª giornata di ...

Covid, Henderson attacca la Premier: 'Calciatori non tutelati' ... vogliamo uscire e giocare, ma sono preoccupato per il benessere dei giocatori e penso che nessuno lo prenda abbastanza sul serio, specialmente in questo periodo con il Covid. Cercheremo di avere ...

Covid Toscana, 22 dicembre: boom dei nuovi contagi, sono oltre duemila LA NAZIONE Borsa: +1,4% Leonardo, commesse con Difesa Usa e Esa e spunti positivi da Mbda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 dic - Le azioni Leonardo sono tra le migliori (+1,4 ... preconsuntivo sottolineando che l'export nel 2021 e' tornato ai livelli pre-Covid, intorno ai 2 ...

I contagi continuano a salire in Versilia: due pazienti in terapia intensiva Lo scenario fa ricordare quello del novembre 2020 quando, dopo la stagione calda, le nostre case avevano familiarità con covid. E sono solamente due i Comuni che al momento possono vantare di ...

