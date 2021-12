Covid scuola, bocciata la proposta di prolungare le vacanze. Bianchi: 'Sarebbe sbagliato' (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E' polemica sulla proposta di far prolungare il periodo di stop dalle lezioni ad alunni e docenti. Ad avanzarla , era stato nelle scorse ore l'ex direttore del reparto di malattie infettive dell'... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) E' polemica sulladi faril periodo di stop dalle lezioni ad alunni e docenti. Ad avanzarla , era stato nelle scorse ore l'ex direttore del reparto di malattie infettive dell'...

Advertising

myrtamerlino : #Draghi: 'Dobbiamo difendere la normalità raggiunta: significa niente chiusure, #scuola in presenza, socialità sodd… - RaiNews : Scuola, Bianchi: 'L'allungamento vacanze natalizie è una misura sbagliata' - chetempochefa : 'In questo momento l'incidenza massima del covid nel nostro Paese è nei bambini da 0 a 9 anni, che sono non vaccina… - Nanoalto : RT @ScuolaNoCovid: Si accorgono solo ora del problema! E lo fanno senza ridurre il rischio intrinseco, solo per spingere il vaccino, non a… - OlliverConte : @Mary01300625 @mementovape @Napalm51 Riesci a capire la matematica quando si dice che un vaccino è efficace al 70%?… -