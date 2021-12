Covid: scoperti dai Nas 308 medici e sanitari non vaccinati, ma operativi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’attività di controllo dei Nas, avviata a novembre, ha consentito finora di monitorare 6.600 posizioni tra i vari medici vaccinati e non. Il risultato ha evidenziato ad oggi, 308 figure professionali non vaccinate o in possesso di un green pass scaduto I carabinieri del Nas hanno scoperto 308 medici e sanitari non vaccinati irregolarmente al lavoro. L’attività di controllo, avviata nel mese di novembre, ha consentito finora di monitorare 6.600 posizioni. Ha evidenziato ad oggi, 308 figure professionali del settore sanitario che svolgevano la propria attività irregolarmente. I Carabinieri del Nas hanno individuato e denunciato 135 tra medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’attività di controllo dei Nas, avviata a novembre, ha consentito finora di monitorare 6.600 posizioni tra i varie non. Il risultato ha evidenziato ad oggi, 308 figure professionali non vaccinate o in possesso di un green pass scaduto I carabinieri del Nas hanno scoperto 308nonirregolarmente al lavoro. L’attività di controllo, avviata nel mese di novembre, ha consentito finora di monitorare 6.600 posizioni. Ha evidenziato ad oggi, 308 figure professionali del settoreo che svolgevano la propria attività irregolarmente. I Carabinieri del Nas hanno individuato e denunciato 135 tra, odontoiatri, farmacisti, infermieri e altre figure ritenute responsabili di esercizio abusivo della professione. ...

