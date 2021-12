Covid, scenari catastrofici: così il risveglio del virus può affondare la ripresa mondiale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La tempesta perfetta sull'economia, e in particolare sui mercati finanziari, si sta delineando a causa della variante Omicron, di possibili politiche monetarie meno accomodanti, dell'inflazione cattiva dovuta alla speculazione sulle materie prime ed energia, tutte componenti che determinano turbolenze di varia entità sulla principale piazza del globo, Wall Street, e a ricaduta su tutte le altre borse mondiali. Difficile anche solo imbastire contro mosse adeguate, visto che il primo imputato della situazione è il virus killer, mentre tutte gli altri fattori citati ne sono un semplice indotto. Per raffreddare la temperatura dell'inflazione, se non fossimo in un periodo di pandemia, basterebbe un'azione sinergica delle principali potenze economiche del mondo e una stabilità dei tassi di crescita, condizione che con la scure di nuovi lockdown, peraltro già in corso in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La tempesta perfetta sull'economia, e in particolare sui mercati finanziari, si sta delineando a causa della variante Omicron, di possibili politiche monetarie meno accomodanti, dell'inflazione cattiva dovuta alla speculazione sulle materie prime ed energia, tutte componenti che determinano turbolenze di varia entità sulla principale piazza del globo, Wall Street, e a ricaduta su tutte le altre borse mondiali. Difficile anche solo imbastire contro mosse adeguate, visto che il primo imputato della situazione è ilkiller, mentre tutte gli altri fattori citati ne sono un semplice indotto. Per raffreddare la temperatura dell'inflazione, se non fossimo in un periodo di pandemia, basterebbe un'azione sinergica delle principali potenze economiche del mondo e una stabilità dei tassi di crescita, condizione che con la scure di nuovi lockdown, peraltro già in corso in ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Covid e scenari apocalittici, le parole dell'esperto inglese lasciano di stucco: sentite un po'... ?? - paola124291 : @Claudie9223 Una persona che ipotizza i morti per strada non mi piace in ogni caso. Perfino nei peggiori scenari, i… - NykTrance : Discorsi di Geopolitica su stanza anglofona alle 3AM. Siamo vicinissimi alla WWIII La distrazione: #Covid_19 Gl… - tamy79 : RT @NicolaPorro: ?? #Covid e scenari apocalittici, le parole dell'esperto inglese lasciano di stucco: sentite un po'... ?? - mazzolenigiova1 : RT @NicolaPorro: ?? #Covid e scenari apocalittici, le parole dell'esperto inglese lasciano di stucco: sentite un po'... ?? -