Covid, raddoppia la percentuale di ricoveri pediatrici. Fiaso: «Sono tutti bambini non vaccinati» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Crescono vertiginosamente i ricoveri per Covid tra i bambini. Stando al report degli ospedali condotto da Fiaso, la percentuale di ricoveri pediatrici raddoppia e sale del 96%. Secondo il rapporto, si tratta di bambini non vaccinati e tra i piccoli pazienti la metà ha genitori non vaccinati. «All’Istituto Giannina Gaslini nella settimana 14-21 dicembre si è registrato in assoluto il maggior numero di nuovi ricoveri da inizio pandemia», ha detto il Direttore generale Renato Botti. C’è una «prevalenza dei casi di ricovero nella fascia di età 0-4 anni, ed è elevata la percentuale di genitori non vaccinati», ha poi aggiunto. Per quanto riguarda i ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Crescono vertiginosamente ipertra i. Stando al report degli ospedali condotto da, ladie sale del 96%. Secondo il rapporto, si tratta dinone tra i piccoli pazienti la metà ha genitori non. «All’Istituto Giannina Gaslini nella settimana 14-21 dicembre si è registrato in assoluto il maggior numero di nuovida inizio pandemia», ha detto il Direttore generale Renato Botti. C’è una «prevalenza dei casi di ricovero nella fascia di età 0-4 anni, ed è elevata ladi genitori non», ha poi aggiunto. Per quanto riguarda i ...

