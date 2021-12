Covid | qualcosa non torna | ci vacciniamo | ma servono i tamponi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mentre Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, dichiarava che nei prossimi mesi “la variante Omicron ci obbligherà alla massima cautela”, molte persone si portavano avanti col lavoro, organizzando le proprie feste con familiari e amici a base di tampone. Parecchi notiziari nazionali hanno dato ampio risalto al fenomeno, con tanto di numerose interviste ai solerti cittadini in trance sanitaria, il quale ci dice che la dilagante paranoia collettiva sembra non avere più limiti, malgrado già oltre 15 milioni di italiani abbiano eseguito la salvifica terza dose. Quella che dovrebbe, secondo gli espertoni che finora non ne hanno azzeccata neppure mezza, portare all’estinzione definitiva del Sars-Cov-2, un virus infernale che pare aver effetti anche sul cervello, visto il repentino abbassamento del livello cognitivo generale che registriamo nel ...