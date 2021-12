Covid Piemonte zona gialla, Cirio: “Rischio concreto da lunedì” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Piemonte zona gialla con ogni probabilità da lunedì. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Alberto Cirio, sottolineando che a determinare il cambio di colore è il parametro relativo all’occupazione ospedaliera. “Il Rischio del passaggio in zona gialla è molto concreto – ha detto Cirio – poiché in base al decreto del governo che definisce il cambiamenti di colore tutto diventa automatico e noi diventiamo zona gialla perché sforiamo il parametro delle terapie intensive, dove l’80% dei ricoverati non è vaccinato”. “Essere in zona gialla – ha precisato Cirio – in termini pratici e operativi significa l’utilizzo della mascherina ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021)con ogni probabilità da. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Alberto, sottolineando che a determinare il cambio di colore è il parametro relativo all’occupazione ospedaliera. “Ildel passaggio inè molto– ha detto– poiché in base al decreto del governo che definisce il cambiamenti di colore tutto diventa automatico e noi diventiamoperché sforiamo il parametro delle terapie intensive, dove l’80% dei ricoverati non è vaccinato”. “Essere in– ha precisato– in termini pratici e operativi significa l’utilizzo della mascherina ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Alessandria, disse 'spero di prendere il Covid': morta operatrice sanitaria No vax #Covid - torinotoday : #Piemonte #zonagialla #novax #TerapiaIntensiva #ricoveri #ospedali #Covid_19 #coronavirus Piemonte da lunedì in zo… - telodogratis : Covid Piemonte zona gialla, Cirio: “Rischio concreto da lunedì” - EmMicucci : RT @GiovaQuez: Cirio: 'Sto lavorando a un'ordinanza che anticipi a venerdì l'entrata in zona gialla del Piemonte. Un modo per cercare di me… - alexchicchi : RT @GiovaQuez: Cirio: 'Sto lavorando a un'ordinanza che anticipi a venerdì l'entrata in zona gialla del Piemonte. Un modo per cercare di me… -