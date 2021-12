Covid oggi Vda, 67 nuovi contagi: bollettino 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 67 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 22 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. I positivi attuali sono 943 di cui 919 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 63 persone. I casi complessivamente testati sono 104.108, i tamponi fino ad oggi effettuati 335.195. Da inizio epidemia le vittime sono state 487 in Valle d’Aosta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 67 ida Coronavirus in Valle d’Aosta secondo ildi, 222021, con i dati della Regione. Nessun altro morto da ieri. I positivi attuali sono 943 di cui 919 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. Da ieri sono guarite 63 persone. I casi complessivamente testati sono 104.108, i tamponi fino adeffettuati 335.195. Da inizio epidemia le vittime sono state 487 in Valle d’Aosta. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GassmanGassmann : 153 persone morte con covid oggi in Italia… rip.?? - OfficialASRoma : Come da indicazioni delle ASL, Roma-Genoa di #Primavera1TIMVISION, in programma oggi alle 12:30, è stata rinviata a… - Adnkronos : Covid, Salvini: 'L’importante è che non ci siano chiusure a Natale e Capodanno'. - tomaso_palli : ?? #Imolese, focolaio #Covid: 8 positivi nel gruppo squadra e attesa per la decisione dell’Ausl in merito alla quar… - annarigel : RT @MarcoRCapelli: Bassetti: 'noi oggi in ospedale, grazie ai vaccini, abbiamo molti soggetti vaccinati che hanno una semplice positività a… -