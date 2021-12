Covid oggi Toscana, 2.038 contagi: bollettino 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 2.038 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 2.038 su 43.963 test di cui 16.022 tamponi molecolari e 27.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,64% (15,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che “in Toscana abbiamo somministrato 6.934.096 vaccini, 3 milioni e 108 mila persone vaccinate con prima dose pari al 84,7% di tutta la popolazione”. Giani sottolinea che “2.200 toscani hanno ricevuto ieri la prima dose di vaccino, 1.670 hanno prenotato la prima dose e 22.162 la terza. Abbiamo superato oggi il milione di terze ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 2.038 ida coronavirus in, 222021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registratiinsono 2.038 su 43.963 test di cui 16.022 tamponi molecolari e 27.941 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,64% (15,7% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani su Telegram, aggiungendo che “inabbiamo somministrato 6.934.096 vaccini, 3 milioni e 108 mila persone vaccinate con prima dose pari al 84,7% di tutta la popolazione”. Giani sottolinea che “2.200 toscani hanno ricevuto ieri la prima dose di vaccino, 1.670 hanno prenotato la prima dose e 22.162 la terza. Abbiamo superatoil milione di terze ...

Advertising

GassmanGassmann : 153 persone morte con covid oggi in Italia… rip.?? - Adnkronos : Covid, Salvini: 'L’importante è che non ci siano chiusure a Natale e Capodanno'. - Adnkronos : #Covid #Israele, superati i mille contagi per secondo giorno. - CallMePollyanne : RT @NatangeloM: Stiamo perdendo il controllo - la mia vignetta sulla prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #natale #covid #v… - Cri_Watt : RT @Valenti44837922: Bassetti: 'noi oggi in ospedale, grazie ai vaccini, abbiamo molti soggetti vaccinati che hanno una semplice positività… -