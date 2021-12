Covid oggi Sicilia, 1.410 contagi e 17 morti: bollettino 22 dicembre (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 1.410 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 dicembre 2021 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti nell’isola. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 963. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, nell’isola ci sono 22.404 positivi e di questi 561 sono ricoverati in regime ordinario, 73 in terapia intensiva con 10 nuovi ingressi e 21.770 in isolamento domiciliare. Catania ancora la provincia più colpita con 386 nuovi casi, seguita da Palermo con 208. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono 1.410 i nuovida Coronavirus, 222021 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 17nell’isola. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 963. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, nell’isola ci sono 22.404 positivi e di questi 561 sono ricoverati in regime ordinario, 73 in terapia intensiva con 10 nuovi ingressi e 21.770 in isolamento domiciliare. Catania ancora la provincia più colpita con 386 nuovi casi, seguita da Palermo con 208. L'articolo proviene da Italia Sera.

